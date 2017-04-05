Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Kızlar Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Hollanda'ya 3-1 yenildi.



Hollanda'nın Arnhem kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlılar, 1. Grup'taki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaştı. 25-18 ve 25-14'lük skorlarla 2-0 geri düşen milliler, üçüncü seti 26-24 kazandı. Dördüncü seti 25-15 kaybeden milli takım, müsabakadan da 3-1 mağlup ayrıldı.



Grupta oynanan diğer maçlarda İtalya, Bulgaristan'ı 3-0, Rusya ise Almanya'yı aynı skorla mağlup etti.



Türkiye, gruptaki beşinci ve son maçını yarın TSİ 17.30'da Rusya ile yapacak.