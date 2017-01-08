Voleybol: Analig Grup Müsabakaları Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde (ANALİG) Voleybol Yıldız Kız ve Erkek Malatya grup müsabakaları sona erdi.



Atatürk ve Tecde Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, Tunceli, Elazığ, Malatya, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Kars, Bingöl ve Ağrı illerinden 9 erkek ve 8 bayan takımı katıldı.



Final müsabakaları sonunda bayanlarda Malatya, Elazığ, Kars, Van, Bitlis ve Iğdır, erkeklerde ise Elazığ, Malatya, Ağrı, Bitlis, Muş ve Van takımları dereceye girdi. Dereceye giren takımlar, Elazığ'da şubat ayında yapılacak olan çeyrek finalde mücadele edecek.



Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan, üç gün süren müsabakalar sonunda tüm sporcuların iyi mücadele edip hak ettikleri sonucu alarak bir üst tura yükseldiğini belirterek, tüm sporculara çeyrek finalde başarılar diledi.