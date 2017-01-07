Voleybol: Analig Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde (ANALİG) Voleybol Yıldız Kız ve Erkek Malatya grup müsabakaları başladı.



Atatürk ve Tecde Spor salonunda gerçekleşen müsabakalarda, Tunceli, Elazığ, Malatya, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Kars, Bingöl ve Ağrı illerinden 9 erkek ve 8 bayan takımı katıldı.



Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan, Üç gün sürecek olan grup müsabakalarında mücadele eden takımlara başarılar diledi.



Takımlarda dereceye giren bayanlarda 4, erkeklerde 3 takım Elazığ'da şubat ayında yapılacak olan yarı finale katılacaklar.