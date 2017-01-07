Voleybol: 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Elemeleri

Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur B Grubu'nda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 yenildi.



Milli takım, Hırvatistan'ın Kastel Stari kentinde organize edilen şampiyonadaki 2. maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.



Rakibine 25-23, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı.



Türkiye, gruptaki 3. maçında yarın TSİ 21.30'da Hırvatistan ile mücadele edecek.