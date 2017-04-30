Voleybol: 2017 Cev 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.



Ay-yıldızlı takım, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.



Milli takım, Macaristan'ın Györ kentinde oynanan müsabakada, rakibine 25-18, 23-25, 25-20, 23-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde Rusya'yı 3-2 mağlup eden Çekya, finalde İtalya'nın rakibi oldu.



Türkiye, üçüncülük maçında Rusya ile mücadele edecek.