Voleybol: 2017 Cev 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında Slovakya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Ay-yıldızlı takım, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grubundaki son maçını Slovakya ile yaptı.



Milli takım, Slovakya'nın Puchov kentindeki STC Arena'da oynanan müsabakada, rakibini 21-25, 14-25 ve 13-25'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti



Bu sonuçla grubu 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle lider tamamlayan ay-yıldızlı takım, adını yarı finale yazdırdı. Milli takım, yarı finalde 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan İtalya ile karşılaşacak.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Rusya ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek.



Şampiyonada yarı final müsabakaları, 29 Nisan Cumartesi günü Macaristan'ın Györ kentinde yapılacak.



EYOF ve Dünya Şampiyonası biletini de aldı



19 Yaş Altı Milli Takımı, şampiyonada yarı finale yükselmesiyle bu yıl yapılacak EYOF ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını da elde etti.



Turnuvayı ilk dört sırada bitirmeyi garantileyen ay-yıldızlı takım, 22-29 Temmuz'da Macaristan'ın ev sahipliğini yapacağı Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali'ne (EYOF) ve 18-27 Ağustos'ta Bahreyn'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.