Voleybol: 2017 Cev 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.



Ay-yıldızlı takım, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaştı.



Milli takım, Slovakya'nın Puchov kentindeki STC Arena'da oynanan müsabakada, rakibini 25-20, 25-23 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi.



Türkiye, yarın ev sahibi Slovakya ile oynayacağı son maçı 3-0 veya 3-1'lik skorla kazandırdığı taktirde grubu lider bitirecek ve 29-30 Nisan'da Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenecek yarı finallerde mücadele etme hakkı elde edecek.