Voleybol: 2017 Cev 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Finlandiya'yı 3-1 yendi.



Ay-yıldızlı takım, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki üçüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.



Milli takım, Slovakya'nın Puchov kentindeki STC Arena'da oynanan müsabakada, 20-25, 22-25, 25-22 ve 20-25 biten setler sonucunda rakibini 3-1 mağlup etti.



Türkiye, gruptaki dördüncü maçını yarın Romanya ile yapacak.