Voleybol: 2017 Cev 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın, 1. Grup'taki ikinci maçında Fransa'yı 25-18, 25-23 ve 28-26'lık setlerle 3-0 yendiği bildirildi.



Milli takım, yarın TSİ 21.00'de, gruptaki üçüncü müsabakasında Finlandiya ile karşılaşacak.