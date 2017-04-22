Voleybol: 2017 Cev 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Slovakya'da düzenlenen 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Puchov kentindeki STC Arena'da oynanan karşılaşmanın setlerini 22-25, 25-18, 25-16 ve 25-16'lık skorlarla kaybetti.



Türkiye, grubundaki ikinci maçını yarın Fransa ile yapacak.