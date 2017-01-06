Voleybol: 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Şampiyonası

Voleybolda, 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 1. tur B Grubu maçları Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak.



Türkiye, grupta yarın Bulgaristan ile karşılaşacak. TVF Başkent Salonu'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.



Aynı grupta yer alan Avusturya ve Finlandiya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle grupta tek maç yapılacak. Türkiye ve Bulgaristan, bu takımlarla yapacağı maçlar için 3-0 hükmen galip sayılacak ve 6'şar puanın sahibi olacak.



Türkiye-Bulgaristan maçının ardından oluşacak puan durumuna göre birinci sırada yer alacak takım, 2. tura yükselecek. Ayrıca grupları 2. sırada bitirecek takımlar arasında en iyi 3 ekip de 2. turda mücadele etme hakkı kazanacak.



Başantrenör Suphi Doğancı yönetimindeki 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan sporcular şöyle:



Aslıcan Kılıç, Ayçin Akyol, Buket Gülübay, Burcu Yüzgenç, Buse Kara, Çağla Erdem, Ezgi Akyaldız, Melisa Memiş, Mısra Aşcı, Saliha Şahin, Selmin Karahan, Sinem Beyazıd, Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Zehra Güneş.