Voleybol: 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Voleybolda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere yarın Slovakya'ya gidecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan ve Slovakya'nın, 22-30 Nisan tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada mücadele edecek milli takım, grup maçları için yarın Slovakya'ya hareket edecek.



Ay-yıldızlı ekip, Puchov kentinde yapılacak müsabakalarda, sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Fransa, Finlandiya, Romanya ve ev sahibi Slovakya ile karşılaşacak. Grup maçlarını ilk iki sırada bitiren ekipler, yarı finalde çapraz eşleşecek. Yarı final ve final maçları Macaristan'ın Györ kentinde oynanacak.



Milli Takım Antrenörü Ümit Hızal, Ankara ile İstanbul'daki antrenmanlar ve Rus Milli Takımı ile yaptıkları hazırlık maçlarının çok verimli geçtiğini belirterek, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyoruz. Şampiyona için hedefimizi adım adım belirledik. Öncelikli olarak hedefimiz; grupta ilk ikide yer almak. Ekip olarak Avrupa Şampiyonası'nda en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



19 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan sporcular ve Türkiye'nin TSİ maç programı şöyle:



Sporcular



Onur Çukur, Murat Üç, Onur Soydan, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Gürbüz, Hakan Kemerli, Batuhan Avcı, Ali Deniz Yılmaz, Yiğit Yıldız, Ahmet Samet Baltacı, Batuhan Karaca, Adis Lagumdzija



Maç programı



22 Nisan Cumartesi:



16.00 Çek Cumhuriyeti-Türkiye



23 Nisan Pazar:



16.00 Türkiye-Fransa



24 Nisan Pazartesi:



21.00 Finlandiya-Türkiye



26 Nisan Çarşamba:



21.00 Türkiye-Romanya



27 Nisan Perşembe:



21.00 Slovakya-Türkiye