Voleybol: 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci etap C Grubu maçında Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 yendi.



Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşmada genç milliler, Sırbistan'ı 25-20, 26-24 ve 25-18'lik setlerle mağlup etti.



Bu sonuçla Türkiye, C Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak, bu yıl Slovakya ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı. Sırbistan ise grupta ikinci sırayı aldı.



Günün diğer karşılaşmasında ise Hollanda, rakibi Karadağ'ı 3-1 yenerek grup etabını 3. sırada tamamlarken, galibiyeti bulunmayan Karadağ 4. oldu.