Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı, 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2. tur elemeleri C Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Slovenya'yı 3-1 yendi.



Bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamlayan Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.



Milliler, Nova Gorica şehrinde düzenlenen 2017 CEV 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 2. etap karşılaşmasında Slovenya'yı 25-13, 25-13, 22-25 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



Gruptaki diğer karşılaşmada Fransa, İsveç'i 20-25, 8-25 ve 26-28'lik setlerle 3-1 yendi.



Türkiye, bu sonuçların ardından C Grubu'nu yenilgisiz lider olarak bitirerek 1-9 Nisan 2017 tarihlerinde Hollanda'nın Arnhem şehrinde yapılacak finallerde yer alma hakkını elde etti.



Karşılaşmaların ardından C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:





TAKIM



MAÇ



G



M



PUAN



TÜRKİYE



3



3



0



9



SLOVENYA



3



2



1



6



FRANSA



3



1



2



3



İSVEÇ



3



0



3



0