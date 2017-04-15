Vogue Arabia, Suudi Prensesi İşten Çıkardı

Suudi Prenses, şef editör olarak görev yaptığı Vogue Arabia'da iki sayı çalıştıktan sonra kovulduğunu açıkladı.



Suudi Arabistan Prensesi Deena Aljuhani Abdulaziz, Vogue Arabia'da iki sayı kadar şef editörlük yaptıktan sonra kovulduğunu açıkladı.



Daha önce bir editörlük tecrübesi bulunmayan prensesin, Conde Nast International tarafından Haziran ayında göreve getirildiği ve Orta Doğu'da büyük ses getirdiği açıklanıyor.



Fashion Network'e yaptığı açıklamada Abdulaziz, "İsteyerek ayrılmadım. Direkt olarak kovuldum ve olanlar ile ilgili bir basın açıklaması yayınlayacağım. Avukatlarımla derginin iletişime geçeceğini de eklemem gerekiyor" diye konuştu.



Suudi Prensesi'nin önceki iş tecrübesinin ise lüks sektöründe kurucu ortağı olarak görev aldığı belirtiliyor.



Olayın Conde Nast International'daki CEO Jonathan Newhouse'dan kaynaklandığı düşünülürken, üçüncü sayı için prensesin anlaşması bitmeden başkasıyla görüşülmeye başlandığı da belirtiliyor.