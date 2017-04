Vodafone, Yerli Baz İstasyonu Ulak'la İlk Yurt Dışı Görüşmesini Gerçekleştirdi

Vodafone, yerli 4.5G baz istasyonu ULAK üzerinden VoLTE (Voice over LTE) teknolojisiyle ilk yurt dışı görüşmeyi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile Beşiktaş'ın Olympique Lyon maçı öncesi Lyon'da bulunan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman arasında gerçekleştirildi.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 4.5G yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk yurt dışı görüşmesini İstanbul ve Lyon arasında gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. 13 Nisan Perşembe akşamı Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman arasında gerçekleşen görüşme, kesintisiz bir şekilde tamamlandı. Fikret Orman'a maç öncesi başarılar dileyen Hasan Süel, Vodafone olarak Beşiktaş'ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



ULAK projesi için ilk satış sözleşmesini Şubat 2017'de imzaladıktan sonra attıkları bu önemli adımla yerli üretime verdikleri desteği bir kez daha gösterme fırsatı bulduklarını belirten Hasan Süel, Vodafone olarak yatırımlarında yerli üretimi desteklemeye önem verdiklerini söyledi ve ekledi:



"Türkiye'nin üretim gücüyle dünyaya örnek olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda İstanbul ve Lyon arasında ULAK üzerinden kesintisiz gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin devletimizin yerli ürün ekosistemini geliştirme ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratma hedefine önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Dijitalleşme alanındaki global deneyimimizden aldığımız güçle, Türkiye'de dijitalleşme çıtasını yükseltme hedefimize ulaşmamızda, yerli üretim baz istasyonlarının da önemli payı olacağına inanıyoruz."



Yerli üretimi, cari açığın kapanması yolunda önemli bir kurumsal vatandaşlık sorumluluğu olarak gördüklerini de vurgulayan Süel, maliyet avantajı, maliyet ölçeği ve yüksek Ar-Ge yatırımları gibi unsurlar göz önüne alınarak yapılan yerli baz istasyonu üretiminin ülke ekonomisi için önümüzdeki dönemde önemli bir avantaj olacağını söyledi ve ekledi:



"Vodafone olarak yerli üretimden de aldığımız güçle Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimize her an ve her yerde kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya devam edeceğiz."



(Fotoğraflı) - İstanbul