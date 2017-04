Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel Açıklaması

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın liderliğinde hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Süel, bu yıl içerisinde hayata geçirilecek eylem planının altyapıda ortaklığı teşvik ettiğini belirterek, bu ortaklığın Türkiye ekonomisine 37 milyar TL'lik bir tasarruf sağlayacağını söyledi.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın, sektör paydaşlarının da görüşlerini alarak hazırladığı ve bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi beklenen Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geleceği bugünden inşa etmek isteyen ülkelerin ulusal genişbant planları ile bilgi otobanları oluşturduklarını kaydeden Süel; genişbantın yol haritasını ortaya koyarak, bu çerçevede gerekli düzenlemelerin ve icraatların yapılmasını hızlandıracak ulusal genişbant planının hayata geçirilmesinin 2017'de en önemli gündem maddeleri olduğunun altını çizdi.



Hasan Süel: "Her yerden herkes için genişbant Vodafone'un da öncelikli hedefi"



Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın 'Her yerden herkes için genişbant' ana hedefinin, Vodafone Türkiye'nin vizyonu ile birebir örtüştüğünü ifade eden Süel, "Bugün dünyada 100'den fazla ülke hem global pazarda rekabetçi bir ekonomiye sahip olabilmek hem de vatandaşlarına uygun fiyata kaliteli hizmet sunmak için ulusal genişbant stratejilerini oluşturuyor. Ulusal Genişbant Politikası'nı başarıyla hayata geçirmenin olumlu ekonomik sonuçları da oluyor. Dünya Bankası'nın ekonomisi düşük ve orta gelir grubunda sayılan ülkeler arasında yaptığı çalışmanın sonucunda genişbant penetrasyonunda yüzde 10'luk bir artışın GSYİH'de yüzde 1.38'lik bir artışa yol açtığını görüyoruz. Yeni nesil şebekeler ile fiber altyapı erişim ve yatırım süreçlerinin güncellenerek, mevcut düzenleyici çerçeveye dahil edilmesine ihtiyaç var" dedi.



"2023'e kadar fiber ağı 500 bin kilometre olacak; 100 evden 50'sine fiber ulaştırılacak"



Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın yürürlüğe konması ile sektörde ulaşılması hedeflenen rakamlar ile ilgili bilgi veren Süel, şunları söyledi: "Bugün ülkemizdeki hane başına sabit genişbant yaygınlık oranına baktığımızda yüzde 13 ile OECD ülkeleri arasında sondan birinciyiz. Yani her 100 evden yalnızca 13'üne fiber götürebiliyoruz. Planın uygulanmaya başlanması ile hedef, 2023'e kadar 100 evden 50'sine fiber ulaştırmak. Bugün ülkemizde en az 1 Gbit/s hızlarda genişbant erişim sağlanabilen hane bulunmuyor. Planın hayata geçmesi ile hedef, 2023'e kadar 100 evden 20'sine bu hızlarda fiber erişimi sunabilmek. Kullanım alanına baktığımızda ise; Güney Kore 574 bin kilometre fiber uzunluğu ile yüzde 100, Portekiz ise 545 bin kilometre fiber uzunluğu ile yüzde 70 fiber yaygınlığına ulaşılmış durumda. Türkiye olarak bu ülkelerden 7 kat fazla yüzölçümüne sahip olmamıza rağmen ülkemizdeki fiber uzunluğu sadece 284 bin kilometre. Planın uygulanmasıyla, bugün 284 bin kilometre olan fiber ağı 500 bin kilometreye ulaşacak".



"Ortak fiber yatırımlarında hükümetin vereceği teşvikleri önemsiyoruz"



Bu gelecek senaryolarının geliştirilmesinde ise evlerin ve iş yerlerinin kapısına kadar giden fiber şebekelerin önemli rol oynayacağını söyleyen Süel, şöyle devam etti: "Türkiye'yi fiber transmisyon teknolojisi gigabit geleceğe taşıyacak. Rekabet gücümüzü koruyabilmek için hızlı genişbant ve eve kadar fiber konusunda diğer ülkelerle aynı seviyeye gelmemiz önem taşıyor. Bu yüzden, fiber meselesi memleket meselesi diyoruz. Bu konuda hükümetimizin vereceği teşvikleri de önemsiyoruz. Ortak fiber yatırımlarının teşvik kapsamına alınması, fiber şebekelerin en ücra köşelere kadar hizmet sağlamasını ve bilgi toplumu olma yolunda herkesin fiberden yararlanmasını sağlayacaktır. Yatırım yapmak isteyen tüm işletmecilerin bir araya gelerek yeni fiber yatırımı yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan ortak şirketlerin de desteklenmesi gerekiyor."



"Altyapıda ayrı yatırım yapmak Türkiye ekonomisine yük getirir"



Bir evin önünün 3 kere kazılıp 3 farklı operatörün hat geçirmesinin, aynı yola 2 tren rayının döşenmesi gibi mükerrer bir yatırım olduğunu vurgulayan Süel; "Bu yatırımları ayrı ayrı yapmak ülke ekonomisine çok ciddi bir yük getirecek. Bunun yerine yatırımları ortak yapmamız durumunda ülkemiz ekonomisi 37 milyar TL'lik bir tasarruf sağlayacak. Bu dijital altyapı olmadan 2023 ekonomi hedeflerine ulaşmamız mümkün değil. Biz devletin finansal teşvik mekanizmalarının çalışmasını istiyoruz ve belediyeler de dahil olmak üzere yönetsel ve finansal mevcut sorunların ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Özellikle fiber yatırımlarında karşılaştığımız bürokrasi yatırım sürecini oldukça uzatıyor. Mevcut yasal boşlukları da buna eklersek yeni yatırım yapmada ciddi problemler yaşıyoruz. Ulusal Genişbant Strateji ve Eylem Planı, altyapıda ortaklığı teşvik ediyor. Bu kapsamda, planın yürürlüğe girmesi ile bu sorunların da ortadan kalkacağına, böylece çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yatırımlarımızı hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Bütün bu hedeflere ulaşmanın bir önkoşulu da sürdürebilir rekabet. Sürdürülebilir rekabet ve büyümenin ön koşullarından biri ise altyapıya erişim için adil bir maliyet modeli oluşturulmasıdır. Mevcut rekabet aksaklığını gidermek için daha iyi bir erişim fiyatlama modelinin de bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Vodafone'un vizyonunda altyapıda rekabet değil, eşgüdüm bulunuyor. Gerek sabitte gerekse mobilde tüketiciye daha ucuz ve daha hızlı bir hizmet sağlamak için tüm operatörlerle her türlü iş birliğine açığız" şeklinde konuştu.



"Yatırımların önünü açacak ve Türkiye için sıçrama tahtası olacak"



Sektörde yatırımları teşvik edici modellerin geliştirildiği ve yatırım yapmak isteyenlerin ödüllendirildiği bir iklim sağlanırsa, Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründe kendi bölgesinin öncü ülkelerinden biri olabileceğinin altını çizen Süel, şöyle konuştu: "Sektörün önde gelenleri olarak ekonomik verimliliği artıracak bu eylem planını hayata geçirirsek yeni yatırımın önündeki engeller kalkacak, mevcut yatırımlar daha etkin yapılacak ve fiber yatırımları artacak. Böylece daha kısa sürede daha çok fiber yatırımı olacaktır. Mevcut altyapıların paylaşımı konusunda da ciddi bir ivme kazanmamız gerekiyor. Yatırım ortamı oluşana kadar erişimin artırılması lazım. Örnek vermem gerekirse; bugüne kadar altyapıya 5.000 kilometrelik bir erişim talebimiz oldu ancak gerçekleşen erişim yalnızca 50 kilometre. Bu çerçevede, bu eylem planının ülkemizin iletişim sektörünün layık olduğu hıza, kapasiteye ve kaliteye ulaşması için kritik olduğunu düşünüyoruz. Hayata geçirilecek Ulusal Genişbant Politikası ülkemiz için önemli bir dönüm noktası ve sıçrama tahtası olacak".



"Ulusal Genişbant Planı Türkiye'yi 5G'ye taşıyacak"



Sabit ve mobil altyapının yakınsamasının fiber ağlarla mümkün olacağını ifade eden Süel: "Bu yakınsama da bizi 5G teknolojisine günden güne yakınlaştırıyor. Akıllı şehirler, nesnelerin interneti, evlere ve binalara kadar giden fiber ve 5G, önümüzdeki yıllarda daha da fazla duyacağımız gündem maddeleri arasında yer alıyor. 5 sene önce her şeyin önüne mobil kavramını getiriyorduk. 5G teknolojisine yaklaştığımız bu dönemde mobil yerini smart yani akıllı kelimesine bıraktı. Bu kapsamda, yüksek kapasite, hız ve transmisyon gerektiren 5G teknolojisine Türkiye'yi taşıyacak ana unsur da Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanması olacak. Son olarak söylemek isterim ki, Bakanlığımızın, ülkemizin dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşma için güçlü bir çerçeve oluşturan Ulusal Genişbant Politikası oluşturma hedefini destekliyoruz. Talebimiz bu planın bir an önce hayata geçirilmesi ile uygulama için bizlerin de gerekli adımları atabilmesi" dedi. - İSTANBUL