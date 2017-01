Vodafone Türkiye'den Ulusal Genişbant İçin Kesintisiz Yatırım Mesajı

Vodafone'un desteğiyle Axon Danışmanlık tarafından Türkiye'nin dijital performansında belirleyici olacak 'Ulusal Genişbant Politikası'na ilişkin öneri ve değerlendirmelerin yer aldığı 'Türkiye'nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu' isimli rapor yayımlandı.



Vodafone'un desteğiyle Axon Danışmanlık tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu' isimli rapor yayımlandı. Türkiye'de fiber altyapı kapsamasının tüm hanelere ulaştırılması için en uygun teknoloji ve uluslararası yatırım modelleri analiz edilen rapor, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in ev sahipliğinde Axon Partners Yönetici Ortağı Dimitri Kallinis ve Türkiye Genel Müdürü Dikmen Edgü'nün katılımıyla tanıtıldı. Günümüzde evlere genişbant götürmekte olan birçok teknolojinin mevcut olduğu belirtilen raporda, bu teknolojiler arasında teknik olarak en gelişmiş olan evlere-binalara kadar giden fiber 'FTTH/B' teknolojisi 'Açık Erişim Şebekesi' (AEŞ) modeliyle Türkiye için önerildi. Rapor kapsamında bu teknolojilerin Türkiye için uygunluğu ve getireceği avantajlar da ele alındı.



535 milyon dolar yatırımla 4.76 milyon haneye daha fiber ulaşabilir



Hazırlanan raporda, Kalkınma Bakanlığı'nın yayınladığı 2015-2018 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na atıfta bulunulurken, sürekli artan bant genişliği ihtiyacını karşılamak için uzun vadeli çözüm önerisi olarak FTTH/B teknolojisi ele alındı. Ülkelerin fiber altyapısı kapsamında FTTH/B'nin getireceği kapsama alanı ve teknolojik özelliklere vurgu yapıldı. Tek seferlik, uygun şekilde tasarlanmış bir yatırım ile yapılacak bu girişimin Türkiye'ye uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı sağlayacağı açıklandı.



Türkiye'deki tüketicilerin veri tüketiminde, mobil hizmetlerden daha çok sabit hizmetlere yöneldiğine dikkat çeken rapor, dünya çapında ortalama aylık sabit genişbant bağlantı veri tüketiminin 2021 yılında ayda 180 GB'a yükselmesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Türkiye'nin 2015 yılında sahip olduğu 54,9 GB/ay ortalama veri tüketiminin yıllık bazda yüzde 22 (CAGR[1]) ile artması halinde bu ortalamaya ulaşmasının olası olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de şebeke kurulumu için uygun koşulların oluşmasını teşvik etmenin yatırım fırsatları yaratacağının aktarıldığı rapor, yaklaşık 535 milyon dolar yatırımla evlere kadar giden fiber FTTH/B hizmetinin fazladan 4,76 milyon haneye götürülmesini sağlayacağı vurgulandı.



Süel: "Türkiye pazarında uzun vadeli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz"



Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ulusal bir genişbant politikasının oluşturulmasının, güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir anahtar olduğunun altını çizdi. Vodafone'nun bu konuda kesintisiz olarak yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Hasan Süel şöyle konuştu: "Sektörümüzde yatırımları teşvik edici modellerin geliştirildiği ve yatırım yapmak isteyenlerin ödüllendirildiği bir iklim sağlanırsa, Türkiye'nin iletişim sektöründe kendi bölgesinin öncü ülkelerinden biri olabileceğine inanıyoruz. Ülkemizde hızlı genişbant internet erişiminin, temel vatandaşlık hakkı olarak belirlenmesi ve bir haneye giden temel hizmetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de Vodafone Türkiye olarak "kurumsal bir vatandaş" olarak bu "vatandaşlık görevi" için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı 2017 yılında da aynı hız ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüketicilerimize genişbant teknolojilerindeki global deneyimimizi yansıtacağız ve onlara en iyi hizmeti vereceğiz. Dijitalleşmenin Türkiye'nin tamamını, her bireyi, her evi, her kurumu, özetle her hayatı kapsaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz".



Axon Partners Yönetici Ortağı Dimitri Kallinis ise şunları söyledi: "Çalışmamız, Türkiye'nin Genişbant Planı hedefinin eve kadar fiberi (FTTH/B) nüfusun şimdikinden çok daha geniş kesimine ulaştırmak olduğu vizyonundan yola çıkmaktadır. Tek seferlik, uygun şekilde tasarlanmış bir yatırım yapılmasını sağlayacak bu inisiyatif ile ülkeye onyıllar boyunca kullanılabilecek bir altyapı sağlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda sabit genişbant talebinde beklenen büyüme göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'deki erişim teknolojilerinde yeni iyileştirmelerin veya değişimlerin zamanının geldiği anlaşılmaktadır". - İSTANBUL