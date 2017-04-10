Vodafone'ndan Faturasız Abonelere İnternet Kampanyası

Vodafone faturasız aboneleri için geliştirdiği ve Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen 'Konuştuğunca İnternet Tarifeleri' ile abonelerine konuştukları kadar internet kazandırdığını açıkladı.



Vodafone, faturasız aboneleri için geliştirdiği yeni kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de ilk kez Vodafone tarafından sunulan 'Konuştuğunca İnternet Tarifeleri' ile hafta içi konuştukları dakika kadar interneti hafta sonu tarifelerine ek olarak kazanacaklar.



Engin Aksoy: "Abonelerimize ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz"



Faturasız aboneleri için bir gün değil her gün kazandıran teklifler geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, faturasız hat sahibi abonelerimizin daha fazla konuşabilmeleri, mesajlaşmaları ve internete girebilmeleri için yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan ve sadece Vodafone Faturasızlara özel sunulan 'Konuştuğunca İnternet Tarifeleri' ile abonelerimiz hafta içi konuştukları dakika kadar interneti hafta sonu tarifelerine ek olarak kazanacaklar. Böylece, konuştukları her dakikayı internet olarak geri alacaklar ve aynı bütçe içinde saatlerce internet kullanabilecekler. Vodafone Türkiye olarak, abonelerimizin iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken onlara hayatı kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz".



Üç ayrı tarife sunuluyor



Vodafone faturasız abonelere yönelik 'Konuştuğunca İnternet Tarifeleri' üç ayrı tarife halinde sunulduğu kaydedilirken, 'Konuştuğunca İnternet S Tarifesi' 500 dakika, 1000 SMS ve 1 GB internet, 'Konuştuğunca İnternet M Tarifesi' 750 dakika, 1000 SMS ve 2 GB internet, 'Konuştuğunca İnternet L Tarifesi' ise 750 dakika, 1000 SMS ve 3 GB internet içerdiği belirtildi. Ayrıca, tarifelerdeki normal GB'ların üstüne, kampanya ile tarifelerin içeriklerine ek olarak geldiği bildirildi. - İSTANBUL