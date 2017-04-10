Vodafone Faturasızlar Konuştukça İnternet Kazanacak

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, faturasız aboneleri için kazandıran teklifler sunmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Vodafone tarafından sunulan "Konuştuğunca İnternet Tarifeleri" ile hafta içi konuştukları dakika kadar interneti hafta sonu tarifelerine ek olarak kazanan Vodafone Faturasızlar, bu sayede bütçelerini aşmadan saatlerce internet kullanabilecek.

Engin Aksoy: "Abonelerimize ilk'leri yaşatmaya devam ediyoruz"

Faturasız aboneleri için bir gün değil her gün kazandıran teklifler geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, faturasız hat sahibi abonelerimizin daha fazla konuşabilmeleri, mesajlaşmaları ve internete girebilmeleri için yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan ve sadece Vodafone Faturasızlara özel sunulan 'Konuştuğunca İnternet Tarifeleri' ile abonelerimiz hafta içi konuştukları dakika kadar interneti hafta sonu tarifelerine ek olarak kazanacaklar. Böylece, konuştukları her dakikayı internet olarak geri alacaklar ve aynı bütçe içinde saatlerce internet kullanabilecekler. Vodafone Türkiye olarak, abonelerimizin iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken onlara hayatı kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Üç ayrı tarife sunuluyor

Vodafone Faturasızlara yönelik "Konuştuğunca İnternet Tarifeleri" 19 TL'den başlayan fiyatlarla üç ayrı tarife halinde sunuluyor. Buna göre, "Konuştuğunca İnternet S Tarifesi" 500 dakika, 1000 SMS ve 1 GB internet, "Konuştuğunca İnternet M Tarifesi" 750 dakika, 1000 SMS ve 2 GB internet, "Konuştuğunca İnternet L Tarifesi" ise 750 dakika, 1000 SMS ve 3 GB internet içeriyor. Tarifelerdeki normal GB'ların üstüne, "Konuştuğunca İnternet Kazanma" özelliği tarifelerin içeriklerine ek olarak geliyor.