Vodafone'dan Yerli Üretimi Teşvik İçin Kobi Seferberliği

Vodafone'un "2023 Hedeflerine Doğru: Dijital Dönüşüm İçin Yerli Yatırım Gücü" sloganıyla başlattığı KOBİ Seferberliği, 100'e yakın KOBİ temsilcisinin katılımıyla BTK İstanbul Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde gerçekleşen, "2023 Hedeflerine Doğru: Dijital Dönüşüm İçin Yerli Yatırım Gücü- KOBİ Seferberliği" ile tüm Türkiye'yi kapsayacak geniş bir ekosistem oluşturulması ve bu ekosisteme dahil olacak Türkiye'de üretim yapan KOBİ'lerin Vodafone'un küresel gücünü kullanarak dünyaya açılması hedefleniyor.



Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için harekete geçen Vodafone, 4.5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle işbirliği yapmak üzere "seferberlik" başlattı.



Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, dijital dönüşüm için yerli yatırım gücünü harekete geçirecek bir girişim başlatarak 4.5G teknolojisinde yerli üretimin desteklenmesi için harekete geçerek, 4.5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek, Türkiye'de üretim yapan KOBİ'lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak üzere seferberlik başlattı. 4.5G yerli yatırımlarını KOBİ'ler ile el ele vererek artırmak isteyen Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) desteğiyle hayata geçirdiği KOBİ seferberliği ile tüm Türkiye'yi kapsayacak geniş bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Vodafone ayrıca, ekosisteme dahil olan yerli KOBİ'leri diğer Vodafone ülkelerine de satış yapabilir hale getirerek dünyaya açmayı planlıyor.



"Dijital Dönüşüm için Yerli Yatırım Gücü" başlıklı bu organizasyonun, KOBİ'ler için önemli bir sinerji oluşturacağını ifade eden BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, şunları söyledi:



"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, 3G mobil teknolojiler yetkilendirmesinden başlayarak ve artırmak suretiyle 4.5G IMT Advanced yetkilendirmesinde de devam ettirerek işletmecilere, ülkeye en üst seviyede katkı sunabilmesi için çok önemli koşullar getirdik. Bu koşulların zaman içinde ne kadar isabetli olduğunu hep birlikte gözlemledik. Ar-Ge'ye ayrılan kaynakların ve faaliyetlerinin, Ar-Ge merkezlerinin ve Ar-Ge mühendisi istihdamının artırılması bu koşullar sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve çok sevindiricidir. Operatörler ülkemize daha fazla ekonomik ve sosyal katkıda bulunmak amacıyla Ar-Ge, istihdam, yerli tedarik konularında getirilen koşullara ilişkin önemli çalışmalar yaptılar. Vodafone'un, 4.5G teknolojisi ile KOBİ'leri bir araya getirme ve 2023 hedefleri doğrultusunda bu birlikteliği analiz etme yönünde yaptığı çalışmaları destekliyoruz, kendilerini kutluyoruz. Sorunları tespit etmek ve masaya yatırmak, çözümlere ulaşmanın birinci şartı olduğundan fikir ve önerilerimizi paylaşarak ülkemiz ve sektörümüz için en iyisine ulaşma hedefine bu toplantıyla bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum. Bu gün artık dünyanın anladığı bir husus var, üretmeden uzun süreli olarak ekonomilerin güçlü kalması mümkün değildir. Bunun için, Endüstri 4.0 üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorlar. Burada artık geç kalmak gibi bir lüksümüz olmadığını düşünüyorum. Geç kalmak, arkadan gelmek, artık geldiğimiz aşama itibarıyla durağanlaşmak anlamına gelmeyecektir. Oyunun dışında kalmak anlamına gelecektir. Biz artık başkasının eline bakacak, onların yaptığı ile yetinecek bir ülke değiliz. Anadolu'da bir deyiş vardır: "Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez." Binlerce yıldan beri üzerinde oluşturduğu değerlerle dünyaya yön veren medeniyetimizin takipçisi olacaksak ve başa güreşiyorsak yapmamız gereken bu. Nesnelerin interneti çağında dünya bu dijitalleşmeye anlam katacak, yön verecek bir felsefe, bir anlayış arıyor. Bu anlayışa sahip köklerimizden tekrar yeşererek dünyaya yön verme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Medeniyetimiz bundan 800 yıl önce İbn-i Arabi ile varlıkların iletişim dilini anlatırken bugün başka bir boyutta nesnelerin interneti kavramı ile ilerliyoruz. O halde kendi felsefemizle ruhlanıp çok çalışarak dijital dünyaya dokumuzu taşımalıyız."



Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise şöyle konuştu:



"Hükümetimizin 2023 yılı için belirlediği hedef bilişim sektör hacmine ulaşabilmek için sektörü sadece Türkiye içinde değil, aynı zamanda diğer ülkelere hizmet verebilecek bir 'bilişim üssü' olarak konumlandırmak gerekiyor. Vodafone olarak, yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye önem veriyor ve ülkece üretim gücümüzle dünyaya örnek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, devletimizin yerli ürün ekosistemini geliştirmeye ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratmaya yönelik adımlarını destekliyoruz. Bugün burada başlattığımız seferberlik ile de 4.5G yatırımlarımızda tedarik zincirimize katılabilecek Türkiye'de üretim yapan KOBİ'lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, onların potansiyellerini hayata geçirmek ve bu potansiyeli yurtdışına da taşımak istiyoruz. Bir memleket meselesi olarak gördüğümüz KOBİ seferberliği ile 4.5G yerli yatırımlarımızı KOBİ'ler ile el ele vererek artırmak istiyoruz. Bu seferberlikle sürdürülebilir bir yerli KOBİ ekosistemi yaratmayı hedefliyoruz."



Vodafone'un öncülüğünde oluşturulacak yerli KOBİ ekosistemine katılmak için üç temel kıstası karşılamak gerekiyor. Buna göre, ilk şart KOBİ olmak. KOBİ, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası'nı aşmayan ekonomik girişim olarak tanımlanıyor. İkinci etapta, işletmecilerin 4.5G Yetki Belgelerinde yer alan yükümlülükler nedeniyle firmalardan ürün/sistem geliştirdiğini göstermeleri bekleniyor. Bunun için kullanılabilecek belgeler arasında, mevcutta üretimi ve satışı yapılan ürünler, Faydalı Model Belgesi, Patent Belgesi, TÜBİTAK Proje Destek Yazısı, üniversitelerin ilgili bölümlerinden proje onay belgesi, üniversitelerin AR-GE alanlarında faaliyet göstermek için onay/uygunluk belgesi yer alıyor. Son olarak, Ticaret Sicil Gazetesi'nde işletmeye ilişkin "Amaç ve Konu" bölümünde ürün/sistem geliştirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden bir ibare olması talep ediliyor.



Vodafone, 4.5G yatırımları için KOBİ'lerden "Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Destek Sistemleri", "RF Cihazları, Tekrarlayıcı, Anten", "RF Sarf Malzemeleri", "Enerji Altyapı Ekipmanları" ve "Santral Ekipmanları" olmak üzere 5 kategoride temin edecek. Ürünlerin Yerli Malı Belgesi'ne sahip olması tercih sebebi olacak. TSE Belgesi, İmalatçı Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Üretim Belgesi gibi belgeler ise Yerli Malı Belgesi olarak kabul edilmeyecek. - İstanbul