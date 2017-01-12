Vodafone Arena'nın Yükseltilmesine Karar Verildi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni mabedi Vodafone Arena Stadyumu'nun ilk planda olduğu gibi yükseltimesine karar verildi.



ZEMİNDEN 2, ÇATIDAN 4 METRE



Anadolu Ajansı'nın duyurduğu habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Vodafone Arena'nın zeminden 2, çatıdan 4 metre yükseltilmesi isteğini onayladı.



Alınan karara göre, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın 26 metre olan deniz seviyesine göre yüksekliği 2 metre arttırılarak 28 metreye, 34 metre olan çatı yüksekliği de 4 metre arttırarak 38 metreye çıkarıldı.



2013 yılında stadyum planında izin verilen yükseklik aşıldığı için değişikliğe gidilmek zorunda kalınmıştı.