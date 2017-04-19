Vodafone Arena'da Lyon Taraftarı Yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon taraftarının olmayacağını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı öncesi katıldığı bir panelde açıklamada bulundu. Orman, Lyon taraftarının Vodafone Arena'da olmayacağını duyururken, Fransız ekibiyle 2100 deplasman biletinin Beşiktaşlı taraftarlara satılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.



Beşiktaş ile Lyon yarın saat 22.02'te Vodafone Arena'da karşılaşacak. İlk maçı Fransız ekibi 2-1 kazanmıştı.



(İHA)