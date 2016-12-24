Vodafone Arena'da İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında bugün Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas

61. randevu

İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.

Ligde 32 puanı bulunan Siyah Beyazlılar geçen hafta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı. 6 maçlık galibiyet hasreti bulunan Gaziantepspor 11 puana sahip.