Vodafone Arena'da Görüşürüz! 2-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu.

Vodafone Arena'da Görüşürüz! 2-1

Beşiktaş, Lyon deplasmanından istemediği bir skorla ayrıldı. Siyah Beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon'un konuğu oldu. Mücadele Lyon'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı.

Maçın son bölümlerine kadar mücadeleyi iyi sürdüren Siyah Beyazlı temsilcimiz, 83. dakikada Tolisso'nun golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

FABRİ'NİN BÜYÜK HATASI

85. dakikada Fabri, kale sahası önünde topu uzaklaştırmakta geç kalınca Jeremy Morel, topu boş kaleye göndererek skoru 2-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda Beşiktaş baskısı sonuç getirmeyince mücadele Lyon'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

RÖVANŞ MAÇI 20 NİSAN'DA

Beşiktaş ile Lyon arasındaki rövanş mücadelesi 20 Nisan'da Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş'a yarı final için 1-0'lık skor yeterli olacak.

Lyon her türlü beraberlik ve gol attığı takdirde 1 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki mücadelede rakibinden gol yemesi durumunda 2 farkla kazanması gerekecek.

MAÇ 1 SAAT GEÇ BAŞLADI

Tribünlerde çıkan kavgalar sonrası karşılaşma 1 saat geç başladı.

Olayların fitilini ateşleyen O.Lyon taraftarı sahaya girerek, maçın geç başlamasına sebebiyet verdi.

Çıkan olaylar nedeniyle Fransız temsilcisinin UEFA tarafından ağır şekilde cezalandırılması bekleniyor.

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MARCELO CEZALI

Beşiktaş'ta Lyon ile oynanacak rövanş mücadelesinde Brezilyalı futbolcu Marcelo forma giyemeyecek.

Marcelo 21. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

(Sporvadisi.com)


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