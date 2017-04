Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda 32 Elit Atlet Yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 30 Nisan'da düzenlenecek Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu bu yıl da dünya rekoru için koşulacak.



Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı için geri sayım başladı. Erkeklerde Etiyopyalı atlet Tamirat Tola'nın, kadınlarda ise olimpiyat madalyalı Bahreynli atlet Eunice Jepkirui Kirwa'nın favori gösterildiği yarı maratonda toplam 32 elit atlet rekor mücadelesi verecek. Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu,Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 30 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'da koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle "Altın Kategori"de koşulacak olan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda 22'si erkek ve 10'u kadın olmak üzere 32 elit atlet yarışacak. Yarı Maratonda bu yıl da hedef, hem erkeklerde hem de kadınlarda yeni bir dünya rekorunun kırılması olacak.



Erkeklerde favori isim Tola



Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nun erkeklerde favori ismi Etiyopyalı atlet Tamirat Tola olarak gösteriliyor. 10.000 metrede bronz madalya sahibi Tola, Ocak ayında Dubai Maratonu'nda koştuğu 2.04: 11'lik derecesiyle dikkat çekti. Ayrıca, bu yılın Nisan ayında Prag Yarı Maratonu'nda elde ettiği 59.37'lik derecesi aynı zamanda Türkiye rekoruna eşdeğer. Erkeklerde, geçen yılın şampiyonu ve dünya sıralamasında ilk 15'te yer alan Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya ve dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Kağan Kigen de rekor için koşacak.



Kadınlarda favori isim Kirwa



Kadınlarda rekora en yakın aday olarak olimpiyat maraton kategorisinde gümüş madalya sahibi Eunice Jepkirui Kirwa gösteriliyor. Bahreynli sporcu, Şubat ayında Marugame Yarı Maratonu'nu 1.08: 07 ile kendi en iyi derecesinin bir saniye altında tamamladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya, 2015 Beijing IAAF Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 32 yaşındaki atlet, Mart ayında Nagoya Maratonu'nda koştuğu 2.21: 17'lik derecesi ile formda olduğunu kanıtladı.



Kronometre sistemi Türkiye'de ilk olacak



Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor. Tüm atletlerin büyük beğenisini toplayan ve bu yıl da dünya rekoru hedefiyle koşulacak olan yarı maratonda rekor için gerekli adımlar atıldı. Yarı maratonda kronometre sistemi Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Buna göre, her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Bu sayede, mobil tavşan atlet uygulaması hayata geçirilecek. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.



7 bin sporcu bekleniyor



Yenikapı Miting Alanı'nda başlayıp Eyüp Feshane'den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na yaklaşık 7 bin sporcunun katılması bekleniyor. Bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nun son kayıt tarihi 24 Nisan olarak belirlendi. O tarihe kadar kayıt yaptıramayanlar, 28-29 Nisan tarihlerinde Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek. - İSTANBUL