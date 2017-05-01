Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na Soral Kardeşler De Katıldı

Ünlü oyuncular Hande Soral ve Bensu Soral, yoğun çalışma temposuna maraton molası verdi. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Soral Kardeşler, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda organize edilen "Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu"na katıldı.

"Güzel bir deneyim oldu"

Ekranların ve beyazperdenin sevilen yüzleri Soral Kardeşler, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Koşmak, motivasyonumuzu artırıyor. Kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Yarı maratona ilk kez katıldık ve büyük keyif aldık. #kenditarihiniyaz hashtag'i ile maratona nasıl hazırlandığını anlatan en güzel fotoğrafı paylaşan 3 takipçimiz de bize katıldı. İstanbul'un güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Bu güzel deneyim için Vodafone'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

5 bini aşkın sporcu koştu

Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri seçilen ve bu yıl ilk kez "Altın Kategori"de koşulan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na 5 bini aşkın sporcu katılırken, 32 elit atlet de rekor mücadelesi verdi. Yarı maratonu erkeklerde Tanzanyalı atlet Ismail Juma 1:00:09'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1:06:19'luk derecesiyle birinci tamamladı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye'de koşulan en hızlı derecenin alındığı Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda toplam 250 bin dolara yakın para ödülü verildi.