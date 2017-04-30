Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Koşuldu

21 kilometrede erkeklerde Tanzanyalı atlet Ismail Juma 1: 00: 09'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1: 06: 19'luk derecesiyle birinci tamamladı.

Uğur DEMİRKIRDI, İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu bu sabah tarihi Yarımada'da koşuldu. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl ilk kez "Altın Kategori"de koşulan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na 5 bini aşkın sporcu katılırken, 32 elit atlet de rekor mücadelesi verdi. Bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde koşulan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nu 21 kilometrede erkeklerde Tanzanyalı atlet Ismail Juma 1: 00: 09'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1: 06: 19'luk derecesiyle birinci tamamladı.

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere madalyaları, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen törende verildi. Yarı maratonda dereceye girenlere toplam 245.500 bin dolar para ödülü sunuldu. Aynı zamanda hem erkekler hem kadınlar kategorisinde Türkiye parkur rekoru kırıldı.



Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Sonuçları şöyle: (21,1 km)



ERKEKLER

1. Ismail Juma (Tanzanya) - 1: 00: 09

2. Terefa Debela (Etiyopya) - 1: 00: 22

3. Edwin Kipsang Rotich (Kenya) - 1: 00: 37

KADINLAR

1. Ruth Chepngetich (Kenya) - 1: 06: 19

2. Eunice Kirwa (Bahreyn) - 1: 06: 46

3. Worknesh Degefa (Etiyopya) - 1: 08: 55