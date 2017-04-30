Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Koşuldu (2) (Fotoğraflı)

21 kilometrede erkeklerde Tanzanyalı atlet Ismail Juma 1: 00: 09'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1: 06: 19'luk derecesiyle birinci tamamladı.



Uğur DEMİRKIRDI, İSTANBUL







İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu bu sabah tarihi Yarımada'da koşuldu. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl ilk kez "Altın Kategori"de koşulan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na 5 bini aşkın sporcu katılırken, 32 elit atlet de rekor mücadelesi verdi. Bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde koşulan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nu 21 kilometrede erkeklerde Tanzanyalı atlet Ismail Juma 1: 00: 09'luk derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1: 06: 19'luk derecesiyle birinci tamamladı.



Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere madalyaları, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen törende verildi. Yarı maratonda dereceye girenlere toplam 245.500 bin dolar para ödülü sunuldu. Aynı zamanda hem erkekler hem kadınlar kategorisinde Türkiye parkur rekoru kırıldı.







Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Sonuçları şöyle: (21,1 km)







ERKEKLER



1. Ismail Juma (Tanzanya) - 1: 00: 09



2. Terefa Debela (Etiyopya) - 1: 00: 22



3. Edwin Kipsang Rotich (Kenya) - 1: 00: 37



KADINLAR



1. Ruth Chepngetich (Kenya) - 1: 06: 19



2. Eunice Kirwa (Bahreyn) - 1: 06: 46



3. Worknesh Degefa (Etiyopya) - 1: 08: 55



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Spor alanında yaptıkları yatırımların Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline duydukları inanç ve güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:



"Vodafone Türkiye olarak, tüm spor dallarına önem vermekle beraber maraton gibi geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Maratonların İstanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel etkinlikler olduğuna inanıyoruz. Bu maratonlara yalnızca adımızı vermekle yetinmiyor, bir o kadar da iletişim yatırımı yaparak ülke ve dünya çapında bilinirliğini ve erişimini 360 derece desteklemeye çalışıyoruz. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl dördüncü kez sponsor olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yarı maratonun kalite standartlarını her yıl yükseltmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği kriterlerini yerine getiren yarı maratonumuz, dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri seçildi ve bu yıl ilk kez Altın Kategori'de koşularak bize büyük bir gurur yaşattı. Binlerce sporcumuz, İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Tarihi Yarımada'da kendi tarihlerini yazmak için koşarken, yarı maratonun uluslararası tanınırlığına da pozitif katkıda bulundu. Vodafone olarak, spora bakışımızı mükemmel yansıttığı ve Vodafone değerleriyle örtüştüğü için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu desteklemeyi sürdüreceğiz."