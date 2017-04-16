Vmind Kimdir?

IDC Bulut ve Veri Merkezi Konferansı'da, Wise TV'ye konuşan vMind Satış Öncesi Mühendisi Mehmet Ali Küçüktaş, vMind hakkında bilgi verdi.



vMind 5 yıllık geçmişi olan bir şirket olmasına rağmen, teknik ekip ve çalışan kişilerle bakıldığında 15 yıllık bilgi ve birikime sahip olduklarını ifade eden Satış Öncesi Mühendisi Mehmet Ali Küçüktaş, "Yaklaşık olarak 30 kişilik, tamamı senior teknik ekipten oluşan bir ekipten bahsediyorum size. vMinde olarak biz entegratör bir şirketiz. Entegratör bir şirket olarak, IT ekibi olan şirketlere destek veriyoruz. Kalite olarak teknik ekibinizin kalitesi ne kadar iyi ise siz de o kadar başarılısınızdır." dedi. vMind olarak çok sayıda üst düzey iş ortakları olduğunu vurgulayan Küçüktaş, "Toplamda 25-30 tane partnerlık cvmiz olan bütün ürünle ait kurulumları yapıyoruz ve onları danışmanlık hizmetleri ile destekliyoruz. vMind olarak sanıyorum fatura kestiğimiz müşteri sayısı 500 plus. Sürekli destek, danışmanlık ve anlaşmalı sözleşmeli olarak çalıştığımız müşteri sayısı 200 civarında. vMind olarak bu şekilde büyümeye devam ediyoruz." dedi.