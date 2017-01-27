VM Medical Park Kocaeli Yönetimi'ne yeni isimler katıldı



Genel Müdürlüğünü Doç. Dr. Soner Şahin'in yaptığı VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde kuruluşundan bu yana Misafir Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Melih Bayrak, Genel Müdür Yardımcısı, yine kuruluşundan bu yana Misafir Hizmetleri VM Sorumlusu olarak görev yapan Vildan Önver, Misafir Hizmetleri müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü görevine Yiğit Özkök atandı. Yeni görevlerinde kendilerine başarılar dileyen Genel Müdür Doç. Dr. Soner Şahin, "Sahip oldukları bilgi ve tecrübenin hastanemiz başarısında büyük katkısı olacağına inandığım arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

MELİH BAYRAK KİMDİR?

1985, Bursa Yenişehir doğumlu. Uludağ Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Tenikerliği mezunu. 2006-2009 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medical Park Bursa Hastanesi'nde Kurumsal Faturalandırma görevini yürüten Melih Bayrak, sonrasında çeşitli sağlık kuruluşlarında Hasta Hizmetleri Müdürü olarak görev aldı ve son olarak 2015 yılında VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde Misafir Hizmetleri Müdürü olarak başladığı görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam ediyor.

VİLDAN ÖNVER KİMDİR?

1987, Kütahya doğumlu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat mezunu. 2006 yılında Kütahya Özel BSK Anadolu Hastanesi'nde Kurumsal Faturalandırma görevini yürüten Vildan Önver, sonrasında çeşitli sağlık kuruluşlarında Hasta Hizmetleri Sorumlusu olarak görev aldı ve 2015 yılında VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde Misafir Hizmetleri VM Sorumlusu olarak başladığı görevine Misafir Hizmetleri Müdürü olarak devam ediyor.

YİĞİT ÖZKÖK KİMDİR?

1986, Karabük doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünden tamamladı. 2008-2011 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde İnsan Kaynakları Uzmanı, 2011-2015 yılları arasında Karabük Özel Medikal Hastanesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevini yürüten Yiğit Özkök, sonrasında çeşitli sağlık kuruluşlarında İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev aldı ve son olarak 2017 Ocak ayı itibari ile VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü görevine getirildi.

