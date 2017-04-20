Vizyonda Bu Hafta
Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik.
Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:
Beden ve Ruh
Uyku ve uyanıklık, zihin ve maddenin ikiliğini temel alan, günlük dünyada belirsiz bir aşk hikayesi.Hastalıklı derecede asosyal Maria, kendi gibi sessiz ve içine kapanık müdürü Endre ile yakınlaşır. Geceleri aynı rüyaları gördüklerini fark ettiklerinde önce korkarlar ancak sonrasında rüyalarındaki birlikteliği gerçek hayata taşımaya çalışırlar.
Ildikó Enyedi'nin yazıp yönettiği filmin başrollerinde Morcsányi Géza, Alexandra Borbély ve Zoltán Schneider yer alıyor. Film, 67. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı büyük ödülünü kazandı.
Blue
1991 yılında Yavuz Çetin ve Batu Mutlugil tarafından kurulan ve daha sonra Sunay Özgür ile Kerim
Çaplı'nın katıldığı efsanevi rock grubu "Blue Blues Band"in hikayesini anlatan belgeseldir. Belgeselde Deniz Arcak, Aylin Aslım, Teoman, Kerim Çaplı'nın oğlu Ahmet Çaplı, Gür Akad, Tanju Eksek, Volkan Başaran, Melis Danişmend, Batur Yurtsever, Moğollar grubundan Taner Öngür gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmenliğini Sertan Ünver'in yaptığı belgeselinin yapımcılığını ise Suzan Güverte üstleniyor.
Kapan
Chris sıradan bir siyahi gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris'i ailesinin mülküne davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine tuz biber olan şey ise başka bir siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında kurtulması sandığından çok daha zor olacaktır...
Jordan Peele imzalı korku türündeki yapımın başrollerini Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford üstleniyor.
Kayıp Şehir Z
Percy Fawcett kendini Amazon ormanlarına adamış bir kaşiftir. Kaşif, araştırdığı bölgede daha önce bilinmeyen, bir zamanlar bölgeye yerleşmiş olabilecek gelişmiş bir uygarlığa dair kanıtlar bulur. Bunları bilim camiasına açıkladığında ise Amazon yerlilerini vahşiler olarak gören bilim insanları kanıtlara gülüp geçerler. Yılmayan Percy, destekleyici karısı, oğlu ve yardımcısının desteğiyle tekrar Amazon ormanlarına döner. İddiasını kanıtlamak için araştırmalar yapan kaşif, 1925 yılında ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ardından pek çok maceraperest, Fawcett ve ekibini bulmak için yola koyulur ama girişimler sonuçsuz kalır ve bu bölge artık Kayıp Z Şehri (Lost City of Z) olarak adlandırılır... Gazeteci ve yazar David Grann'ın Fawcett'in azminden yola çıkarak kaleme aldığı ve kendi yaptığı seyahati de anlattığı aynı adlı kitabından uyarlanan film, 20yy.'ın gizemlerinden birini beyazperdeye taşıyor. Yönetmen koltuğunda James Gray var.
Kolonya Cumhuriyeti
Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karşıacaktır...
BKM'nin yapımcılığında hayata geçen Kolonya Cumhuriyeti, Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.
Maşa ile Koca Ayı
Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen yapım, çocuklar için özel hazırlandı ve ilk kez'İnteraktif' sinema deneyimi yaşatma hedefi taşıyor. Orijinalinde Rus folkloruna ait olan karakterler olan "Masha" ve "Ayı" adlı kahramanların Animaccord Animation stüdyoları tarafından yapılan Rus çizgi filmi özellikle Rusça konuşulan ve Slav coğrafyalarında çocukların ilgiyle ve keyifle seyrettiği bir yapım olarak televizyonda izlenme rekorları kırmıştı. Maşa ile Koca Ayı interaktif animasyon filmi işte bu televizyon çizgi filminden yola çıkılarak Türkiye için özel olarak üretildi. Filmde ülkemize özel olarak Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve şarkıcı Aydilge de yer alıyor. İki sanatçı da projede seslendirme olarak değil, direkt yer alıyorlar. Filmin sürprizlerinden biri olarak Doğukan Manço, Barış Manço'nun "Ayı" şarkısını yeniden aranje etti.
Max Steel
Genç Max McGrath her ergenlik çağındaki genç gibi normal bir şekilde büyümüştür. Ancak günün birinde Max, vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Steel adlı gizemli bir dünyadışı tekno-organik varlıkla birleşmesidir. İki varlık birbirlerine duydukları ihtiyaç sebebiyle birleşseler de arkadaş olurlar.. Birlikte çalışarak üstün güçleri ile birbirlerini eğitirler, güçlerini birleştirerek bir süper kahraman haline gelirler. İkilinin şimdi el ele vererek dünyayı uzaylı saldırganlara karşı korumaları ve bu süreçte geçmişin sırlarını da çözmeleri gerekmektedir...
Ölüm Fısıltısı filminin yönetmeni olarak tanıdığımız Stewart Hendler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu fantastik macera filminin senaryosunda ise Christopher Yost imzası var. Filmin başrolünü Ben Winchell üstlenirken, kadroda Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle ve Phillip DeVona gibi isimleri görmek mümkün.
Miraç
Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır. Film, Hz Muhammed'in Miraç'a çıkışını çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.
Başrollerinde ünlü oyuncular Ufuk Bayraktar ve Meltem Miraloğlu'nun yer aldığı dram filminin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay otururken senaryosunu ise Yasin Öksüz kaleme aldı. Başrolde yer alan Yusuf ile Ali'yi de Arda Şahin ile Emircan Çal canlandırıyor.
Moana
Moana Antik Polenezya'da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti'nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik'ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir...
Daha önce Prenses ve Kurbağa, Define Gezegeni ve Herkül filmlerini birlikte yöneten Disney'in gedikli isimleri John Husker ve Ron Clements, bu defa izleyiciyi şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Silence
Film, 17. yüzyılda yaşayan iki rahibin karşılaştıkları şiddet ve baskıyı konu alıyor. Onyedinci yüzyılda Hristiyanlığı tanıtmak ve kayıp olan akıl hocaları Ferreira'yı bulmak için yola çıkan iki Cizvit papaz, Rodrigues ve Garrpe, Japonya'ya geldiklerinde şiddet ve zulümle karşı karşıya kalırlar. Katolikliğin yasadışı olduğu ve varlıklarının yasak olduğu bir dönemde Japonya'ya gelen ikilinin inancı ciddi bir teste tabi tutulacaktır...
Filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Martin Scorsese oturuyor. Filmin kadrosunda Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Issey Ogata, Ciaran Hinds, Yosuke Kubozuka ve Yoshi Oida yer alıyor.
Son Macera
Willie, Joe ve Al uzun yıllardır en yakın dostlar olan 3 yaşlı adamdır. Hayatlarını bir arada yaşayan 3 arkadaş hayatları boyunca para sıkıntısı çekmiştir. Kurtulabilmelerinin tek yolu da hızlı yoldan kıdem emekliliğidir... Para kazanabilmek ve sevdikleri insanlara yardımcı olabilmek için çaresiz kalan 3 adam kafa kafaya verirler. Planları, henüz silah tutmayı dahi bilmeseler de bir bankayı soymak ve kısa yoldan zengin olmaktır.
Başrollerini Michael Caine, Alan Arkin ve Morgan Freeman'ın üstlendiği filmin kadrosunda Joey King, Christopher Lloyd, Peter Serafinowicz, Matt Dillon ve Siobhan Fallon Hogan yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Arthur Lewis ve aynı zamanda oyuncu olan Zach Braff oturuyor.
Zer
Zer filmi, New York'ta yaşayan Jan'ın bir şarkıyı aramasının hikayesi. Jan şarkıyı aradıkça; görkemli bir coğrafya, özgün bir kültür, renkli karakterler ve bir katliamın izleri içinde bulur kendini. Yolculuk, babaannesi Zarife'nin bir ömürlük sırrını da açığa çıkaracaktır.
Fotoğraf, Uzak, Son Mevsim: Şavaklar, Fırtına ve Bir Varmış Bir Yokmuş filmlerine imza atan yönetmen ve senarist Kazım Öz'ün altıncı uzun metrajlı filmi olan yapım hem Köprüde Buluşmalar'da hem de Kültür Bakanlığı'ndan yapım desteği alan bir proje. Senaryosunu da Kazım Öz'ün kaleme aldığı filmin başrolünde Nik Xhelilaj yer alıyor.
(İHA)