Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:







Dehşet Odası



Punk rock grubu The Ain't Rights gezici olarak barlarda konser verirken son dakika kararıyla Oregon'un ormanlık bölgesindeki bir barda sahne almak için yola çıkarlar. Mekana gittiklerinde her şey yolundadır ve konseri sorunsuz atlatırlar. Ancak konser sonrası, sahne arkasındaki odalarında genç bir kadının cesediyle karşılaşırlar. Mekanın acımasız sahibi olayın tek şahitleri olan grubun ortadan kaldırılmasına karar vermiştir. Müzisyenler, o ve adamları tarafından abluka altına alınan bir odada hayatta kalma savaşı verecekleri uzun bir geceye adım atar.



Kartal Avcısı Kız



Belgesel türündeki The Eagle Huntress filmi 13 yaşındaki Aisholpan'ın hikayesini anlatıyor. Küçük Aisholpan hayatı boyunca bir kartal avcısı olmak için eğitilmiştir. Kendi ailesi tarafından verilen bu eğitimin çok özel bir yanı vardır. Küçük kız ailesinden gelen geleneğin 12 nesil sonra ilk kadın temsilcisi olacaktır...



Aisholpan'ın kendisini canlandırdığı belgesel türünde anlatıcı görevini ise Star Wars'un Rey'i olarak ünlenen Daisy Ridley üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Otto Bell oturuyor.



Mezeci Çırağı



Özkan, henüz oyun ile işin ayrımını yapamadığı yaşlarda, üç tekerlekli seyyar arabasıyla hayata tutunmaya çalışan babası Mezeci İsmail Hakkı'nın yanında ücretsiz çalışmaktadır. Bir zamanlar tahıl satılan Pirinç Hanı, o günlerde artık adını taşıyan bir hayat sürmüyordur. Mezeci çırağı Özkan ise çalışırken 1970'li yılların Pirinç Hanı'nda esnafın gündelik yaşantısını sessizce hafızasına kaydetmektedir... Özkan daha nelere tanıklık edecektir? Nasıl bir son yazacaktır?



Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Özkan İrman'ın kitabından senaryolaştırdığı Mezeci Çırağı'nın kadrosunda ise Yusuf Atala, Murat Ercanlı, Ahmet Karakman, Deniz Oral, Aydan Çakır, Pınar Gordie, Ersin Özkan, Ahmet Ünal, Zeynep Şenyiğit, Tolga Manyer, Ekrem Şenel, Süleyman Kabaali, Coşkun Konuk, Yasin Köseoğlu, Nazlı Kar, Ferda Erişkin, Arda İrman, Tuna İrman isimleri yer alıyor.



Otopsi



Baba Tommy ve oğul Austin birlikte çalışan adli tıp memurlarıdır. Austin annesinin ölümünden sonra babasını yalnız bırakmamaya gayret etse de yavaş yavaş kendi hayatını kurabilmek adına kız arkadaşıyla birlikte şehir değiştirmeyi planlamaktadır. Bunu babasına söyleyeceği akşam evlerinin bodrum katında yer alan morglarına bir ceset getirilir. Görünürde hiçbir ölümcül yarası olmayan genç kadın cesedi hakkında bütün bilgiler belirsizdir. Baba-oğul cesedi inceledikçe tutarsız ipuçları bulmaya başlarlar. Ancak bilmedikleri şey, cesedin sıradan bir cinayet kurbanı olmadığıdır. İkili cesedi inceledikçe işler daha da gizemli ve tehlikeli bir hal almaya başlayacaktır...



André Øvredal tarafından yönetilen filmin senaryosu Ian B. Goldberg ve Richard Naing'e ait. Başrolleirnde ise ünlü oyuncular Emile Hirsch, Brian Cox ve Ophelia Lovibond yer alıyor.



Yaşamak Güzel Şey



Film, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit'in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor.



Müfit Can Saçıntı'nın bu üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.



(İHA)