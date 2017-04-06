Vizyonda Bu Hafta
Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik.
Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:
Aşkın Krallığı
1947 yılında Botsvana kralı Seretse Khama Londra'daki bir ofis çalışanı olan Ruth Williams ile tanışır. Farklı kültürlerden gelen ikili arasında hemen bir aşk oluşur. Ruth, Seretse'nin yeni dünya vizyonundan ve barış isteğinden çok etkilenirken, Seretse de onun bu dünyanın parçası olmayı istemesini çok önemli bulur. Savaş sonrası başlayan sosyal ayaklanma sırasında Ruth ve Seretse sistemi değiştirebilecek bir fırsat görürler. İkili birbirlerine ne kadar aşık olsalar da önlerindeki tek engel ailelerinin tepkileri olmayacaktır. İngiliz ve Güney Afrika devletleri de bu evliliğin karşısındadır. Zira çift ırkçılık konusuna dikkat çekerek barış yaymaya çalışmaktadır. Güney Afrika'dan İngiltere'ye ültimatom gelir; ya çift ayrılacaktır ya da Güney Afrika, İngiliz nükleer programı için hayati olan uranyum ve savaşın ardından rezervleri doldurmak için gereken altını İngiltere'ye vermeyecektir...
Başrollerini David Oyelowo ve Rosamund Pike'ın üstlendiği romantik dram yapımı gerçek olaylara dayanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bell filminin yönetmeni Amma Asante oturuyor.
Baraka
Mackenzie Allen Phillips,küçük kızı Missy'nin kaçırılması ve ardından öldüğünün tahmin edilmesinden sonra inzivaya çekilmiş, kalbi kırık bir adamdır. Mack günün birinde bir mektup alır ve gönderenin Tanrı olduğundan şüphelenir. Mektupta Missy'nin öldürüldüğü yer olan barakaya dönmesi istenmektedir. Bir süre düşünen Mack eşyalarını toplayarak Missy'nin kaçırılmasından sonra ilk kez barakaya geri dönmek için yola çıkar. Orada bulacağı şey hayatını tamamen değiştirecektir...
Baraka, William P. Young'un 2007'de yazılan çok satan romanından esinlenerek beyazperdeye uyarlandı. Stuart Hazeldine tarafından yönetilen ve John Fusco tarafından yazılan filmin başrolünde ise Avatar filminin yıldızı Sam Worthington, Oscar ödüllü aktris Octavia Spencer, Radha Mitchell ve Avraham Aviv Alush yer alıyor.
Bordo Bereliler: Suriye
Film, 2015'in Eylül ayında geçiyor. Hakkari Dağlıca'da 16 askeri şehit eden PKK'lıların yakalanması için seferberlik başlamıştır. Bölgeye getirilen bordo bereliler bu görevi tamamlamaya kararlıdır ve daha görevin başından 'dön' emri almamak için telsizlerini kapatırlar. Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple işbirliği yapan bordo berelilerin hedefi Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünü durdurmaktır. Ancak FETÖ olduğu ortaya çıkan örgütün başında yer alan "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmek bir hayli zorlu olacaktır...
Yönetmenliğini Erhan Baytimur'un yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu'nun yazdığı, filmde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kahraman Sivri, Burak Arslan, Tayfun Sav, Alper Atak, Yaşar Uzer ve Kadir Turan rol alıyor.
Hızlı ve Öfkeli 8
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...
Sinema tarihinin en uzun soluklu film serilerinden biri olmaya aday Fast and Furious / Hızlı ve Öfkeli filmlerinin sekizincisi 2017 yılında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda bu sefer F. Gary Gray'in oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Lucas Black ve Kurt Russell isimlerinin yer alması bekleniyor.
Koca Dünya
Ali ile Zuhal yetimhanede tarafından büyütülen, henüz hayatın başında iki gençtir. Birbirlerini kardeş bellemişlerdir; öyle öğretilmiştir. Ama kardeş olmasalar bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi birbirlerine bağlamıştır. Bir gün Zuhal'i zorla Ali'den koparırlar. Ali, ne pahasına olursa olsun Zuhal'i içine çekildiği dünyadan kurtarmaya kararlıdır. Peki bu iki genç insan vahşi medeniyetten uzakta hayatta kalmayı başarabilecekler midir? n yetimhane dışındaki koca dünyanın kucağına savunmasız fırlatılıp atıldıkları sırada başlar. Reha Erdem'in dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde Orrizonti (Yeni Ufuklar) bölümünde yapan filminin görüntü yönetmenliğini Florent Herry üstlenirken, filmin başrollerinde de Ecem Uzun ile Berke Karaer yer alıyor.
Şeytani
Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles'ta eskiden satanist ayinlerin yapıldığı ve lanetli olduğuna inanılan bir mahallede dolaşırken, bir kızı öldürülmek üzere olduğu bir ayinden kurtarırlar. Bu gizemli kızla birlikte ruh çağırmaya karar veren gençler, şeytani bir ruhun ortaya çıkmasıyla kendilerini doğaüstü, tehlikeli ve korku dolu olayların içinde bulurlar.
"The Walking Dead" dizisi yapımcılarının imzasını taşıyan film, bahar tatili için Los Angeles'a giden dört üniversite öğrencisinin hikayesini anlatıyor. "Modern Family" dizisinin yıldızlarından Sarah Hyland'in başrolde olduğu filmin yönetmenlik koltuğunda "CSI: NY", "The Vampire Diaries" ve "Fringe" gibi dizilerle tanınan Jeffrey G. Hunt yer alıyor.
Şirinler 3: Kayıp Köy
Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...
İlk iki filmin başarısından sonra yapım ekibi serinin üçüncü filmi için de mutfağa girdi. Sony Pictures Animasyon stüdyolarından çıkma olan senaryosu Karey Kirkpatrick ve Chris Poche'a emanet.
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye'yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel'in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas'la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel'in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas'ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır...
Yönetmenliği Adem Kılıç'a, senaryosu Yılmaz Okumuş'a ait olan yapımın oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Eren Vurdem, Eren Hacısalihoğlu, Salih Kalyon, Ayşegül Günay ve Hidayet Erdinç yer alıyor.
(İHA)