Vizyona "Benzersiz" bir soluk geliyor!

Hem türü hem de konusu itibariyle şimdiye kadar benzerine pek rastlanmamış bir film bu yıl görücüye çıkacak. Daha vizyona girmeden ismi ile beklentileri yükselten Benzersiz filminin oyuncu kadrosu da oldukça göz dolduruyor. Başrolünde Cemal Hünal'ı izleyeceğimiz yapımda ona diğer rollerde Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Murat Parasayar, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan eşlik edecek. Ekibin kısa sürede birbirine uyum sağlayarak filme adapte olmasıyla çekimlerin 3 aya yakın bir sürede tamamlandığı biliniyor. Aynı zamanda tek bir şehirde çekilen filmde kullanılan bazı araç ve mobilyaların filme özel üretilmesi ve el yapımı olması da merak uyandırıcı detaylar arasında yer alıyor. Yapılan bu ürünler özellikle nostaljik araç meraklılarını oldukça heyecanlandıracağa benziyor.

Filmin senaristi İlker Sarı ülkemizde çok sık rastlayamadığımız bir tür olan kara mizah türünü gerilim ile harmanlayarak gizem dolu bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Filmin başından sonuna kadar gizem unsurları barındıran film, zaman zaman akışın içine mizahi detaylar da sıkıştırıyor. Tam her şeyin çözüleceğini düşünürken sizi güldürüp atmosferi dağıtan ve yeniden gizem dolu bir yolculuğa çıkaran Benzersiz filmi, vizyonda da benzersiz bir şekilde var olmayı öngörüyor. Daha vizyona girmeden konusu ve türü itibariyle diğer filmlerden farklılaşmayı başaran film, doğru kitle ile etkileşime geçtiğine inanıyor. Ekip, klasik hikaye anlatımının dışına çıkarak seyircinin de aktif olmasını ve filmin her dakikasında düşünmesini, sorgulamasını istediğini dile getiriyor. Bu şekilde filmi kendi yaşanmışlıklarına ve etik anlayışına göre değerlendirip kendi fikrini savunan bir seyirci profili karşımıza çıkıyor. Yapım ekibinin amacı; etkileşimin öneminin hat safhada olduğu bir dönemde bulunduğumuz şu günlerde sinemada da yeni şeyler denemek ve seyirciyi beyaz perdede pasif konumdan çıkarmak. Bu amaçla çekilen sayılı filmlerden biri olma özelliğine de sahip olan Benzersiz filminin gişe başarısı da bize bir nevi seyircinin hangi konumda olmak istediğini göstermiş olacak. Benzersiz filmi bu açıdan da sinema sektörü adına katkı sağlayacağına inanılan yapımlar arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Lal Sanat Yapımcılık'ın üstlendiği filmin ilk teaserı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Filmin senaristi ve aynı zamanda yönetmeni de olan İlker Sarı, ''Kalıpların dışına çıkmak riskli olsa da, biz denemekten çekinmedik; umarım izleyici de bu tarz filmlerin destekçisi olur ve klişelerden farklı olan tarzda filmleri sinemalarda daha fazla görürüz.'' diyerek temennilerini belirtti.

''Benzersiz'' filminde ele alınan konu ise şu şekilde; Kendi halinde bir eczacı olan Cemal Hünal, bir gece nöbet tutarken başına talihsiz bir kaza gelir. Bu kazadan sonra ağır bir ameliyat geçirir ve gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç sonrası gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlar. Ancak bu süreç hem onun için hem de çevresindekiler için oldukça zorlu geçecektir.