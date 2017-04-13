Vize Konusunda 16 Nisan'dan Sonra AB'ye Son Öneriyi Sunacağız (2)

'RUSYA İLE KRİZİ AŞTIK'



Antalya'da Konyaaltı Gençlik Derneği ve Spor Kulübü'nün Konyaaltı Sahili'ndeki Kolcuoğlu Restaurant'da üyelerle biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yaşanan krizi aştıklarını ve dostluğun ön plana çıktığını dile getirdi. Önemli olanın sorunu sevgi, saygı ve karşılıklı güvenle aşabilmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerin daha da artacağını söyledi. Suriye meselesinde dünyanın Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin önemini gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Halep'te insanların kurtarılması, Halep'teki ateşkesin Suriye'ye yayılması ve siyasi süreç, Rusya ile Türkiye arasındaki samimi işbirliğine dayanmasının sonucudur. Türkiye'yi ve Rusya'yı sevmeyenler bile bunu görmüştür. Hedefimiz bundan sonra ateşkes ihlallerinin tamamen durdurulması ve aştığımız sürecin heba olmamasıdır. Bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz. Biz Suriye'de barış ve huzur istiyoruz. Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü istiyoruz. Çabalarımızı sürdürmemiz lazım. Yanı başımızdaki soruna duyarsız olursak Suriye başka ülkelerin gizli ajandalarına kurban gider ya da Suriye'ye barış gelmez. Bundan biz de huzursuz oluruz."