Viyana'da 'Uluslararası 2017 Turizm Fuarı' Açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da her yıl gerçekleştirilen "Uluslararası 2017 Turizm Fuarı" ziyarete açıldı.



Messe Fuar Alanı'nda yapılan ve 4 gün sürecek fuara, 70 ülkeden yaklaşık 800 firma katılıyor. Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay'ın açılışına katıldığı fuarda, ziyaretçilere Türk yemekleri ikram edildi. Türk Müziği Grubu Muhabbet, Türküler seslendirdi. Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edildiği fuarda, ziyaretçilere ebru sanatı yapma imkanı sunuldu. Avusturya'dan sorumlu Kültür ve Tanıtma Ateşesi Hilal Demirel, Türkiye standına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Messe Fuar Alanı'nda başlayan ve 4 gün sürecek fuara, 70 ülkeden yaklaşık 800 firma katılıyor. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtım Müşavirliği yaklaşık 200 metrekarelik alanda stant açtı. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin aralarında bulunduğu Türkiye'den 10 katılımcı bulunuyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren özellikle Avusturyalıların Türkiye standına çok ilgi göstermelerini görmüş olmanın mutluluğu içindeyiz. Dört gün süreyle ülkemizin hem kültürünü hem turizmini birlikte tanıtacağız" dedi.



Fuarda bazı ülkelerden katılan geleneksel kıyafetli katılımcılar ve dans grupları, renkli görüntüler sergilerken, Viyana 2017 Uluslararası Turizm Fuarı 15 Ocak Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek. - VİYANA