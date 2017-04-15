Viyana'da Tren Kazası: 7 Yaralı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki yolcu treninin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Viyana'da Tren Kazası: 7 Yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Meidling tren istasyonunda yerel saat 16.30'da iki yolcu treni çapıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Avusturya'daki basın ajansının haberine göre, 30 kişi de kazadan kurtarıldı. Avusturya federal demiryolu servisi, istasyon hizmetlerinin bir saate kadar ertelendiğini duyurdu. - VİYANA


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