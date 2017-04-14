Viyana'da Osmanlı Şehitlikleri Yok Olmakla Karşı Karşıya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olan Osmanlı Türk askerlerinin yattığı alan, ilgisizlikten yok olmakla karşı karşıya.



Viyana'daki Simmering Merkez Mezarlığı (Zentralfriedhof Simmering, tor 3) 3 numaralı giriş kapısından girilen bu mezarlıkta, 91-92 numaralı alanda bulunan Osmanlı Türk mezarları, düzenleme çalışması yapılarak müslümanların ziyaret edecekleri günleri bekliyor.



'Osmanlı şehitlerinden bazılarının isimleri'



Mezar taşlarında ay yıldızlı olup, isim ve sıra numaraları yazılı olan isimler arasında Kılıc Ömer, Mustafa Oğlu Muhammed, İbrahim Oğlu Hasan, Ali Oğlu Ömer, Mustafa Oğlu Hasan, Sadullah Oğlu Serkan, Hüseyin Oğlu Mustafa, Rafet İsmail, Rasim Hasan Ali, Hasan Oğlu Abdullah, İmam Oğlu Salih, Ahmet Ali Mümin, Hasan İbrahim, Musa Oğlu Yasin, Hasan İbrahim adlarında yüzlerce şehit yatıyor.



'Türkiye'den yetkililer gelip araştırsınlar'



Mezarlık çalışanlarından Adem Sönmezcan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Ben bu mezarlıkta 1994'de çalışmaya başladım. Avusturyalılar burada yatmakta olan Osmanlı askerleri olduğunu söylediler. Ondan sonra ben de buraya geldim, mezarları araya araya buldum. Buradaki camilerde insanlara anlattım ve arkadaşlar geldiler mezarlıkta Fatihalar okudular. Eğer mümkünse devlet yetkililerinden ricam, buranın yetkililerine baş vurup arşivi araştırsınlar. Gereken bilgileri arşivden alsınlar. Burada yatan ecdatlarımız hakkında bilgi alıp durumu öğrensinler" dedi.



Sönmezcan, "Ecdadımla her zaman gurur duyuyorum. İnşallah sayın Cumhurbaşkanı'ndan veya Kültür Bakanlığından ricam buraya bir el atsınlar istiyorum. Biz 1914- 1918 tarihlerinde birinci dünya savaşına Avusturya ile beraber katıldık. Şimdi devletler arası problemler olabilir. Bunlar geçicidir düzelecektir. Avusturyalılar biz bu Türklerle birinci dünya savaşında birlikte savaştık diyeceklerdir. Burada değişik ülkelerin mezarlıkları var. Onların mezarlıkları çok düzgün yapılmış sahiplenmişler. Bizim şehitlerimize de düzgün bir şeyler yapılmalı, niye yapılmadığına şaşıyorum. En azından buraya da ilgi olur" dedi.



'11.Viyana'da Simmering merkez mezarlığı 91-92 numaralı bölgede'



Sönmezcan, "Bu 91-92 numaralı alanda bulunan Türk mezarları arşivden alınan bilgiler doğrultusunda açılır. Buralarda düzenleme yapılarak müslümanların ziyaret etmeleri sağlanır. Bu şehitlerimiz de böylece sahipsiz yatmazlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Devlet yetkilileri bu probleme bir çözüm bulacaklarına inanıyorum. Avusturya askerleri önceleri bakım yapıyorlardı son 4-5 senedir bakım yapılmıyor. Bu alan çok büyük, her ülkeden çok karışık mezarlar var" şeklinde açıklamalarda bulundu.



'Buraya sahip çıkılmazsa burası yeşil alan olur'



Mezarlık çalışanlarından İsa Üzülmez ise "Avusturyalılar eskiden buraya elinden geleni yapıyorlardı. Şimdi buraya sahip çıkılmazsa onların da yapabileceği bir şey yok. Burası, yeşil alan olur kaybolup gider. Başka bir şey de yapılamaz" dedi.



'Burada"Türk Şehitliği Anıtı" olsun insanlar gelip ziyaret etsinler'



Üzülmez, "İnsanlar bize gelip ülkelerinin mezarlıklarını soruyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Bize hiç bir Türk gelip burada Türk mezarlığı nerede, var mı diye soran olmadı. Biz istiyoruz ki burada Türk Şehitliği Anıtı olsun insanlar gelip ziyaret etsinler. Bizim gibi Türk asıllı mezarlık çalışanları var gelen insanlarımıza yardımcı olur. Devletimiz yeter ki buraya bir şeyler yapsın başka bir şey istemiyoruz" dedi.



'Viyana'da 100 bin Türk yaşıyor şehitleri bilen yok'



Üzülmez, Viyana'da 100 bin Türkün yaşadığına değinerek, "Biz Viyana'da yaşayan Osmanlı torunlarıyız. Biz bu şehitlerimize sahip çıkamıyoruz. Gerçi torunları olarak elimizden geleni de yapıyoruz. Buraları temizliyoruz. Dualarımızı yapıyoruz. Viyana'da 100 bin Türkün yaşadığını biliyoruz. Kaç Türk burayı biliyor, kaçı buraya ecdadımızın yanına gelip dua ediyor. Diğer ülkeler mezarlarına sahip çıkmışlar gerekli düzenlemeyi yapmışlar. Türkiye devleti gerekli düzenlemeleri yapsın. Anıt şeklinde şehitliğimizin yeri belirlensin istiyoruz. Burada yaşayan insanlarımız bayramlarda gelip dua ederler. Buraya ziyaret turları düzenlenir. Çocuklarımızı buralara getirip burada yatan ecdatlarımız olduğunu öğretmiş oluruz" dedi. - VİYANA