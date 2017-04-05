Viyana'da İdlib'teki Kimyasal Saldırı Protesto Edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde, rejim güçlerinin İdlib'te gerçekleştirdiği kimyasal saldırı protesto edildi



Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, rejim güçlerinin, İdlib kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyı protesto etti. BM ofisi önünde Suriye bayrakları taşıyan Avusturyalı ve Suriyeli göstericiler, "Suriye'ye özgürlük, Kahrolsun Esad, Suriye'den ellerini çek, İdlib'e özgülük, Rusya Suriye'den elini çek Katil Putin, Katil DEAŞ ve İran ellerini Suriye'den çek" sloganlarını attı.



"Esad rejimi ve destekçileri savaş suçu işlediler"



Viyana BM binası önünde basın açıklamasında bulunan göstericiler, "Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesinde, Esad rejimi tarafından kimyasal silahlarla bir kez daha sivil insanların öldürüldü. Esed rejiminin toplu katliamlar gerçekleştirdi. Esad rejimi ve destekçileri savaş suçu işlediler. Özgür Suriye halkı adına, Esed'in sivilleri öldürmek için başvurduğu, kirli yöntem ve taktiklerini lanetliyoruz. Sivillere yönelik katliamların durdurulması için bir an önce Uluslararası kuruluşlar harekete geçilmelidir" diye konuştu.



"Esed soğukkanlı bir katil"



Protestonun organizatörlerinden Michael Pröbsting İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan BM ofisi önünde toplanarak Suriye'de Salı günü gerçekleştirilen toplu katliam nedeni ile Esed'e olan hıncımızı haykırmaya geldik. Esad soğukkanlı bir katil, binlerce insanı Suriye'de öldürdü şimdi de kimyasal silah kullanıyor. Suriye halkının yalnız olmadığını, burada toplanan insanların Suriye'de yürütülen özgürlük mücadelesine de destek vermek için buradayım" diye konuştu.



Başkent Viyana'da BM ofisi önünde gösteri eylemi yapan yüzlerce protestocu olaysız şekilde gösteriyi sonlandırdı. - VİYANA