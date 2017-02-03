Viyana'da Dünya Kanser Günü Paneli

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukia Amano, kurumun bütün imkanlarını seferber ederek, radyoterapi ve nükleer sağlık hizmetlerini daha yaygın ve ulaşılabilir kılmaya çalıştığını söyledi.



UAEA tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebeti ile düzenlenen panele Amano'nun yanı sıra Ürdün Prensesi Dina Mired ve Belize devlet Başkan'ının eşi Kim Simplis Barrow da katıldı.



Panelde konuşan Amano, göreve geldiği 2009 yılından itibaren, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen kanser tehdidi ile mücadeleyi öncelikleri arasında ilk sıraya koyduğunu söyledi.



Afrika tedaviden mahrum



Nijerya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyareti anımsatan Amano, 173 milyonluk ülkede yeterli ekipman ve donanımlı personel eksikliği yüzünden binlerce insanın kanserden öldüğünü öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getirdi.



Amano, Afrika geneli için de durumun çok farklı olmadığını belirterek, bir bakıma 1,2 milyar insanın radyoterapi ve kanser tedavisinden mahrum olduğunu kaydetti.



Dünya geneline bakıldığında kanser nedeni ile hayatını kaybedenlerin üçte ikisinin kalkınmakta olan ülkelerde olduğuna işaret eden Amano, "UAEA bütün imkanlarını seferber ederek, radyoterapi ve nükleer sağlık hizmetlerini daha yaygın ve ulaşılabilir kılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.



Öncelikli olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki, doktor, fizik terapi uzmanı ve hemşirelere konuya ilişkin eğitimler verdiklerini aktaran Amano, Gana, Nijerya ve Lesoto'ya yapılan yardımları ve altyapı çalışmalarını anlattı.



Amano, başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yönelik internet ortamında eğitimler verildiğini, böylelikle donanımlı personel sayısının arttırıldığını dile getirdi.



Dünya çapında 5 bin radyoterapi cihazına ihtiyaç duyulduğunu belirten Amano, gelişmekte olan ülkelerde kanser ile mücadele için en az 10 bin radyasyon onkoloğuna, 6 bin tıbbi fizik terapi uzmanına, 3 bin dozimetriste ve 20 bin radyasyon terapistine ihtiyaç olduğunu söyledi.



Lider ülkelere çağrı



Kral Hüseyin Kanser Vakfı Direktörü ve Ürdün Prensesi Dina Mired de dünya genelinde kanser sorununa duyarlılığın arttırılmasına ilişkin platformların önemine işaret ederek, kanser tedavisine herkesin erişebilir olması gerektiğini kaydetti.



Mired, gelişmekte olan ülkelerdeki kanser sorununa dikkati çekerek, lider konumdaki ülkeleri daha duyarlı olmaya çağırdı.



Kansere yakalanan ve hayatta kalmayı başaran Kim Simplis Barrow ise yaşadığı tecrübeyi dinleyicilere aktardı.