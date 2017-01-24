Viyana'da "10. Avrupa Gaz Konferansı 2017"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, birçok ülke ve firmanın katılımıyla "10. Avrupa Gaz Konferansı 2017" düzenlendi.



Konferansta katılımcı firma temsilcileri tarafından "Dünyada mevcut piyasa dengeleri", "Avrupa'da LNG'in rolü", "ABD LING alıcıları", "Cari piyasa dengesi", "Asya LNG ithalatı", "Avrupa LNG ithalatı", "Avrupa LNG 2020'ye ithalat" ve "Gaz ve LNG fiyatları" gibi konular sinevizyon ve grafikler eşliğinde anlatıldı.



"Avusturya orta orta Avrupa'ya Rus doğalgazının dağıtılmasına talip"



Avusturya Petrol Birliği (ÖMV) Yönetim Kurulu üyesi Manfred Leitner, yaptığı konuşmada, "Doğalgazın Avrupa endüstrisi için önemli bir unsur. Bugün ve gelecekte doğalgazın enerji desteği oluşturulmasında ciddi önem arz ediyor. Doğalgazın siyasi bir yaptırıcı gücü var. Ülkelerin ulusal çıkarlarını öne çıkarttıklarını, Avrupa'nın tamamını kapsayan bir yaklaşıma sahip değiller. Avusturya konum olarak, Orta Avrupa'ya Rus doğalgazının dağıtılmasında Avusturya'nın daha etkin rol üstlenmek istiyor" dedi.



"Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyoruz"



Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zuvkov ise, "Avrupalı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Gaz ihracatını siyasetin imkan sunduğu kadar yapabiliyoruz. Gazprom için çok zor bir durum. Eğer politik durum faklı bir yönde gidiyorsa, bizim için de gaz ihracatı o zaman teknik olarak sıkıntılı bir hal alıyor. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını kalıcı kılabilmek için siyasi ve teknik çaba içerisindeyiz" diyerek, doğalgaz fiyatlarında da en kısa sürede makul bir fiyat politikası belirleneceğini söyledi.



"Türkiye ile ilişkiler çok iyi durumda"



Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alexander Medvedev de, "Türkiye ile ilişkiler çok iyi durumda. Her iki ülkenin yöneticileri ciddi bir yakınlaşma içerisinde. Türk ve Rus parlamentolarında anlaşmalar imzalandı. İhtiyaçları göz önünde bulundurarak, bu anlaşmaları yapıyoruz. Avrupa ülkelerinin elektrik ihtiyaçlarının yüzde otuzunu doğal gazdan tedarik ediyor. Rusya olarak yıllık gaz üretim kapasitelerinin 150 milyar metreküp. Avrupa'nın talepleri ne kadar olursa olsun karşılayabiliriz. Avrupa ve Rusya'nın elli yıllık çok iyi ilişkilerimiz iyi. Her iki taraf arasında kalıcı istikrarın oluşacağına inanıyorum" dedi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'daki '10. Avrupa Gaz Konferansı 2017' yarın sona erecek. - VİYANA