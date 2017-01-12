Viyana 2017 Uluslararası Turizm Fuarı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen "2017 Uluslararası Turizm Fuarı"nda Türkiye standı ilgi gördü.



Messe Fuar Alanı'ndaki fuara 70 ülkeden yaklaşık 800 firma katılıyor. Fuarda Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtım Müşavirliği yaklaşık 200 metrekarelik alanda stant açtı. Fuarda Türkiye'den, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu 10 katılımcı bulunuyor.



Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay'ın açılışına katıldığı fuarda, ziyaretçilere Türk yemekleri ikram edildi. Büyük ilgi gören Türkiye standında, Türk Müziği Grubu Muhabbet, türküler seslendirdi. Türk mutfağından yemeklerin ikram edildiği fuarda, ziyaretçilere ebru yapma imkanı sunuldu.



Avusturya'dan sorumlu Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye standına yoğun ilgi olduğunu belirterek "Sabahın ilk saatlerinden itibaren özellikle Avusturyalıların Türkiye standına çok ilgi göstermelerini görmüş olmanın mutluluğu içindeyiz. Dört gün süreyle ülkemizin hem kültürünü hem turizmini birlikte tanıtacağız" dedi.



Demirel, 4 gün sürecek fuarda Avusturyalıların Türkiye'nin farklı bölgelerine ilişkin bilgi almak istediklerini söyledi.