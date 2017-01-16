Vitraspor 9 Haftalık Yenilmezlik Serisini Sürdüremedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup 13'üncü hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyirci önünde 9 haftalık yenilmezlik serisini sürdüremeyerek rakibine mağlup oldu.



Bozüyük 1 Nolu Çim Sahada oynanan BAL 12. Grup 13'üncü hafta ikinci yarının ilk müsabakasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, Çorluspor 1947'ye 2-0 yenildi. Maçın orta hakemi İstanbul bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği ve soğuk bir havada başlayan maçta her iki takım dakikalarda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. İlk yarı orta sahada karşılıklı mücadele şeklinde geçerken, taraftar birbirlerine üstünlük sağlayarak golü bulamadılar. Maçın ikinci yarısının 78'inci dakikasına kadar kısır bir döndü içinde geçen maçta deplasman ekibi Çorluspor 1947 Serdal Öz'le 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası oyundan düşen ev sahibi ekip Bozüyük Vitraspor 4 dakika sonra İrfan Bal'ın golüne engel olamayarak durumu bir anda 2-0' yükseldi. Bu gol sonrası Bozüyük Vitraspor geliştirdiği ataklarda golü bulmazken maç 2-0'lık Çorluspor 1947 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu mağlubiyet sonrası ikinci sırada 22 puanla yer alan Bozüyük Vitraspor 13'üncü hafta sonunda 4'üncü sıraya geriledi. Çorluspor 1947 ise; aldığı kritik 3 puanla 24 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi.



Öte yandan Vitraspor haftaya Çayırova Spor deplasmanına giderken, Çorluspor 1947 ise; kendi evinde Edirne Spor ile karşılaşacak. - BİLECİK