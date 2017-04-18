Vitor Pereira'nın Takımı 1860 Münih, Küme Düşmeye Yaklaştı

Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, bitime 5 hafta kala son 2 takımın 3 puan önünde yer alıyor.

Vitor Pereira'nın Takımı 1860 Münih, Küme Düşmeye Yaklaştı

Vitor Pereira, sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ocak ayında Almanya 2. Lig takımı 1860 Münih'in başına geçmişti.

Kötü sonuçlar sonrası Würzburg ve Düsseldorf galibiyetleri, Pereira'ya rahat nefes aldırmıştı. Ancak 3 maçtır kazanamayan 1860 Münih, düşme hattına iyice yaklaştı.

TAKIM, SON 2'NİN 3 PUAN ÜSTÜNDE

Pereira'nın takımı, bitime 5 hafta kala son 2'nin 3 puan önünde bulunuyor. Cuma günü Kaiserslautern deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, 48 yaşındaki teknik adamın sonu olabilir.

(Fanatik)

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