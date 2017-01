Vitor Pereira İlk Maçını Kazandı - 1860 Münih 2-1 Greuther Fürth Maç Özeti ve Golleri

FutbolArena - Almanya Bundesliga 2'de 1860 Münih, Vitor Pereira yönetiminde çıktığı ilk maçta Greuther Furth takımını 2-1 mağlup etti.



1860 Münih aldığı bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, 13. sıraya tırmandı.



1860 Münih - Greuther Fürth maçı kaç kaç bitti?



Fenerbahçe'deki ikinci döneminde olduğu gibi 3'lü savunma anlayışıyla takımını sahaya süren Vitor Pereira, ilk resmi maçından galibiyet elde etmeyi başardı.



13. dakikada Türk oyuncu Serdar Dursun'un golüyle Greuther Fürth, 1-0 öne geçti. 43. dakikada Ivica Olic, 1860 Münih'in kazandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



49. dakikada Stephan Sama, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Greuther Furth'ü 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından baskısını arttıran 1860 Münih ekibi, 86. dakikada Michael Liendl'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Serdar Dursun'un 1860 Münih'e attığı golü izle



VİTOR PEREİRA İLK MAÇINDA TÜRK GOLCÜYE DENK GELDİ



16 puan ile 14. sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren 1860 Münih'te ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, maçın henüz 13. dakikasında yenik duruma düşmenin üzüntüsünü yaşadı.



21 puanla 12. sırada yer alan ve 1860 Münih'in rakiplerinden biri olan Greuther Fürth 13. dakikada Türk golcüsü Serdar Dursun ile öne geçti.



Serdar Dursun, 1860 Münih stoperi ve kalecisi arasındaki hatayı değerlendirirken topu boş kaleye ağlara gönderdi.



Öte yandan Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih'te de bir Türk oyuncu Levent Ayçiçek forma giyiyor.



Serdar Dursun kimdir?



19 Ekim 1991 Hamburg doğumlu olan 25 yaşıdnaki santrfor Serdar bu sezon toplamda 6. golünü atarken bir de asist yaptı.



1.90 boyunda ve her iki ayağını da kullanabilen bir santrfor olan Serdar, daha önce Hannover 96 altyapısından yetişmiş ve 2011-2012 sezonu başında Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Serdar Eskişehirspor'da beklentileri karşılayamazken, Şanlıurfaspor ve Denizlispor'da da kısa süreli denemeleri oldu.



Son 2 sezonunda 2. Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun burada ilk sezonunda 10, 2. sezonunda ise 6 gol atınca gönderildi. Bundesliga 2 takımlarından Greuther Fürth'e transfer olan Serdar buradaki performansı ile göz doldurdu. Serdar daha önce hiçbir Milli takımda oynamadı ve milli takım seçme hakkına da sahip.