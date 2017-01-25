Vitor Pereira, Eski Fenerbahçeli Öğrencisini Transfer Etti

FutbolArena - 1860 Münih'in teknik direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Abdoulaye Ba'yı Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.



Süper Lig'in ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor kulübünde kiralık olarak forma giyen Abdoulaye Ba, böylece eski hocası Vitor Pereira ile Bundesliga 2'de bir araya gelmiş oldu.



PEREİRA'DAN AÇIKLAMA



Transferin ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, "Biz hem Porto'da hem de Fenerbahçe'de Ba ile beraber çalıştık. Mükemmel bir karaktere sahip, güçlü, hızlı ve teknik bir oyuncu. Bir stoperden istediğim tüm özelliklere sahip. Bize faydalı olacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.