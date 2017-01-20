Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Pereira, Abdoulaye Ba'yı Transfer Ediyor

Almanya 2. Lig takımlarından 1860 Münih'in teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den eski öğrencisi Abdoulaye Ba'yı transfer etmek istediği ileri sürüldü. Alman ekibinin, transferi kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; 1860 Münih'in savunma oyuncusuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve resmi imzaların ardından kampa dahil edeceği ifade edildi. Abdoulaye Ba ile tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi. Bonservisi Porto'da olan futbolcu, sezonun ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor'da fotma giymişti.

ABDOULAYE BA KİMDİR?

26 yaşındaki Senegalli savunmacı kariyerine Porto altyapısında başladı. Bugüne kadar Coimbra, Vitoria Guimaraes, Rayo Vallecano, Fenerbahçe ve Alanyaspor'da forma giydi. Abdoulaye Ba'nın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 1,7 milyon Euro.