Vites Kutusunda Binlerce Uyuşturucu Hap Çıktı

Tekirdağ'da bir araçta yapılan aramada, vites kutusunda gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen polis ekipleri aracı Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Altınova Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada aracın vites kutusunun altına zulalanmış bin 550 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.



Araçta bulunan G.Y ve G.Ö isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ