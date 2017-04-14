Elektronik müziği Fransız usulüyle yeniden yorumlayan Pascal Arbez-Nicolas'ın tek kişilik projesi Vitalic, 14 Nisan Cuma gecesi Babylon'da!



Poney, La Rock 01, My Friend Dario ve You Prefer Cocaine gibi hitlere imza atan Vitalic; disko, rock ve pop elementlerinin deneysel karışımını dinleyiciyle paylaşıyor. Klasikleri ustalıkla trend haline getiren sanatçı, 80'lerin popüler isimleri; Moroder, Cerrone, Patrick Cowley, Lime, Spacer, Carpenter ve Gino Soccio'dan ilham alıyor. Daft Punk, Justice ve Etienne de Crecy gibi müzisyenlerle ortaklığıyla da tanınan Vitalic, şimdilerde retro-fütüristik izler taşıyan Voyager albümüyle beğeni topluyor. Voyager; deneysel dokunuşlar, etkileyici melodiler ve yüksek enerjinin verdiği neşeyle 14 Nisan Cuma gecesi Babylon sahnesine konuk oluyor.



Kapı Açılış: 23.00



Vitalic: 00.30



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Vitalic (Live) - Midnight Session



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır